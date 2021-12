Calcio | Gotti saluta popolo bianconero ' Udinese passione unica'

Advertising

GsSargenti : @DiMarzio @Udinese_1896 Uno degli esoneri più inspiegabili della storia. #gotti è un signore vero, un ottimo allena… - soverchia : Altro calcio, altri valori. #gotti - sportal_it : Luca Gotti, commovente lettera d'addio ai tifosi dell'Udinese - tonytaborre : @FBiasin Il garbo e l'educazione non sono di moda nel calcio contemporaneo. #Gotti - yoliebes : Luca Gotti, uomo di calcio di altri tempi. Rivoglio questi personaggi nel calcio di oggi. #Udinese -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Gotti

...impressionante di attestati di stima e di affetto che mi hanno suggerito di scrivere queste righe - le parole diospitate dal quotidiano friulano - . L'Udinese non è la squadra didella ..."Mane diu, Mandi". Così, con un'espressione di commiato prettamente friulana, Lucaha salutato Udine e i tifosi dell'Udinese. L'ex allenatore dei bianconeri, esonerato una ...la squadra di...L'ex allenatore dei friulani ha salutato i sostenitori bianconeri con una lunga lettera pubblicata sulle pagine del 'Messaggero Veneto'.L'Udinese non è la squadra di calcio della città di Udine, l'Udinese è una passione in tutto il Friuli e per i friulani nel mondo. Ci hanno provato guerre, miserie, terremoti, alluvioni, frane, e inve ...