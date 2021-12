Calcio a 5, Petrarca fermato sul pari dal Ciampino. Vittorie per Olimpus Roma e Napoli nel 13° turno (Di domenica 12 dicembre 2021) In attesa delle partite Italservice Pesaro-Cormar Polistena e Feldi Eboli-Todis Lido di Ostia in programma domani, si è definito quasi completamente il quadro del 13° turno della Regular Season del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2021-2022. Dopo il ko contro Pesaro, Petrarca non ha ritrovato la vittoria al PalaTarquini di Ciampino. L’Aniene ha fermato i veneti sul 4-4: una doppietta di Wilde e i gol di Divanei e di Salla per i padroni di casa; le marcature di Fetic (doppietta), Jefferson e Rafinha per gli ospiti. Altro pari (5-5) tra CMB Matera e Real San Giuseppe: lucani a segno con Cesaroni, Braga, Stazzone, Santos e con un’autorete di Duarte. Per i campani in gol uno scatenato Patiza con una tripletta, Salas e Joselito. Matera che quindi non ha approfittato del mezzo passo falso ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) In attesa delle partite Italservice Pesaro-Cormar Polistena e Feldi Eboli-Todis Lido di Ostia in programma domani, si è definito quasi completamente il quadro del 13°della Regular Season del campionato dia 5 di Serie A 2021-2022. Dopo il ko contro Pesaro,non ha ritrovato la vittoria al PalaTarquini di. L’Aniene hai veneti sul 4-4: una doppietta di Wilde e i gol di Divanei e di Salla per i padroni di casa; le marcature di Fetic (doppietta), Jefferson e Rafinha per gli ospiti. Altro(5-5) tra CMB Matera e Real San Giuseppe: lucani a segno con Cesaroni, Braga, Stazzone, Santos e con un’autorete di Duarte. Per i campani in gol uno scatenato Patiza con una tripletta, Salas e Joselito. Matera che quindi non ha approfittato del mezzo passo falso ...

Advertising

Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Ciampino Aniene, Wilde con una doppietta regala il pari contro la capolista Syn-Bios Petrarca - sportavellino : Serie A - Futsal, Classifica e Risultati: torna a vincere la Sandro Abate, cade il Petrarca. Ok CMB -… - zazoomblog : Calcio a 5 Serie A: il Petrarca cade in casa battuto dal Pesaro! CMB Matera e L84 a valanga - #Calcio #Serie… - zazoomblog : Calcio a 5 Serie A: il Petrarca cade in casa battuto dal Pesaro! CMB Matera e L84 a valanga - #Calcio #Serie… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - De Oliveira e Canal, uno-due letale al PalaGozzano: l'Italservice impone la prima resa al Pe… -