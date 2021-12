Calabria in zona gialla. Altre sette Regioni rischiano il downgrade. Speranza insiste sui vaccini. Raggiunta la soglia dell’88% di italiani che hanno completato il ciclo (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Natale è alle porte e probabilmente porterà nuove zone gialle. La Calabria in particolare ha le ore contate visto che da lunedì, con la firma di ieri dell’ordinanza da parte del ministro della Salute Roberto Speranza, la regione passerà in zona gialla. L’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore della sanità (Iss) ha evidenziato come nella regione si registrino tassi di occupazione dei reparti di terapia intensiva e di quelli di area medica oltre i limiti che fanno scattare il cambio di colore. La Calabria seguirà quindi il Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano in zona gialla. Che la provincia autonoma di Trento per adesso sfiora soltanto, con il 14,9 per cento di occupazione in area medica e il 16,7 in intensiva. LA SITUAZIONE. Numeri alla mano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Natale è alle porte e probabilmente porterà nuove zone gialle. Lain particolare ha le ore contate visto che da lunedì, con la firma di ieri dell’ordinanza da parte del ministro della Salute Roberto, la regione passerà in. L’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore della sanità (Iss) ha evidenziato come nella regione si registrino tassi di occupazione dei reparti di terapia intensiva e di quelli di area medica oltre i limiti che fanno scattare il cambio di colore. Laseguirà quindi il Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano in. Che la provincia autonoma di Trento per adesso sfiora soltanto, con il 14,9 per cento di occupazione in area medica e il 16,7 in intensiva. LA SITUAZIONE. Numeri alla mano ...

Advertising

SkyTG24 : Il ministro della Salute Roberto #Speranza ha firmato l'ordinanza: da lunedì 13 dicembre la #Calabria passerà in zo… - repubblica : Covid, Calabria da lunedì in zona gialla. Rezza: '26 casi di Omicron segnalati in Italia' - giusepppe961 : Aumentare i posti letto, i posti di T.I. e il personale medico e sanitario no... È più semplice dichiarare la zona… - infoitinterno : Covid: quasi 20.500 contagi, i morti sono 118. E la Calabria passa in zona gialla - princigallomich : Speranza firma l’ordinanza, la Calabria passa in zona gialla -