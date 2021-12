(Di sabato 11 dicembre 2021) Una motore è caduto nelle campagne di Lonato del Garda in provincia di Brescia. Il, un 60enne di Pozzolengo, ha perso la vita. Ancora da capire le cause dell'incidente che ha ...

Advertising

rep_milano : Cade deltaplano poco dopo decollo nel Bresciano, muore pilota -

Ultime Notizie dalla rete : Cade deltaplano

Agenzia ANSA

Una motore è caduto nelle campagne di Lonato del Garda in provincia di Brescia. Il pilota, un 60enne di Pozzolengo, ha perso la vita. Ancora da capire le cause dell'incidente che ha coinvolto ...INCIDENTE COL, GRAVE 55ENNE Notizia successiva 0 CommentoIl gravissimo incidente intorno alle 15 di sabato a poca distanza dalla pista di Centenaro di Lonato. La tragedia sarebbe stata provocata da un cedimento della struttura alare del velivolo a motore.Un deltaplano a motore è caduto nelle campagne di Lonato del Garda in provincia di Brescia. Il pilota, un 60enne di Pozzolengo, ha perso la vita. (ANSA) ...