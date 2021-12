Bundesliga, il Bayern vince e allunga a +6: frena il Dortmund (Di sabato 11 dicembre 2021) MONACO DI BAVIERA (Germania) - Sorpresa nella giornata 15 della Bundesliga e cambiano le distanze in vetta alal classifica. Il Bayern Monaco vince in rimonta contro il Magonza e allunga a +6 sul ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 11 dicembre 2021) MONACO DI BAVIERA (Germania) - Sorpresa nella giornata 15 dellae cambiano le distanze in vetta alal classifica. IlMonacoin rimonta contro il Magonza ea +6 sul ...

Advertising

CalcioPillole : #Bundesliga, #Bayern rimonta e prove di fuga: il #Borussia pareggia col #Bochum . Occasione #Leverkusen per andare… - CorSport : #Bundesliga, il #Bayern vince e allunga a +6: frena il #Dortmund ? - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Bayern-Mainz 2-1: #Coman e Musiala per la rimonta - ETGazzetta : Bayern-Mainz 2-1: #Coman e Musiala per la rimonta - sportface2016 : #Bundesliga Il recap dei match del pomeriggio, #Bayern allunga in testa alla classifica -