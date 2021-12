Bufera GF Vip | scoppia la rissa | autori spengono le telecamere e chiudono tutto Mai successo prima | Il Video choc

Leggi su cityroma

(Di sabato 11 dicembre 2021) Lungo il pomeriggio di sabato 11 dicembre è andato in scena lo psicodramma di Alex Belli al GF Vip, che ha fatto volare calci, pugni e insulti. Una situazione che è finita fuori controllo, con la regia del reality show costretta a far calare la censura sull’intera Casa. La rabbia dell’attore parmense è esplosa dopo che nella dimora di Cinecittà glidel programma hanno fatto arrivare a tutti i concorrenti dei messaggi da parte di persone a loro care. L’unico a non aver ricevuto nessuna clip è stato Alex Belli, che non ha preso affatto bene la situazione. Nessun messaggio, né da parte di Delia né da parte dei suoi parenti. Niente di niente. Dopo che è montata in lui la collera, si è diretto verso la porta rossa, sferrandole addosso calci e pugni, conditi da insulti. “Fanc…lo. Gioco di m…daaa”, ha urlato con ferocia. Le grida sono rimbombate in tutta la Casa del ...