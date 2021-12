Brillerà la nuova stella gollista Valérie Pécresse nel firmamento francese?

(Di sabato 11 dicembre 2021) Non sarà Marine Le Pen, non sarà Eric Zemmour, tantomeno Jean-Luc Melénchon e la sua variopinta compagnia gauchista ad insidiare, fino a sfinirlo elettoralmente, Emmanuel Macron. La più credibile antagonista del presidente uscente è, improbabile tra i presidenziabili fino a qualche settimana fa. Poi, il “miracolo” politico si è manifestato all’improvviso in casa dei Républicains, i post-gollisti di Sarkozy, Fillon, Juppé – non più presentabili – dove l’ex-ministro, sorprendendo perfino i suoi stessi sostenitori, ha sbaragliato i candidati più accreditati alla vigilia delle primarie, e si è imposta all’opinione pubblica con la forza delle idee della destra radicale e la prospettiva di una presidenza “tranquilla”, capace di ristabilire equilibri dissolti durante il mandato di Macron ed attenta alle istanze della classe media. I sondaggi, ...

