Brasileirão | tutti i verdetti | retrocesso il Gremio | Fortaleza per la prima volta in Libertadores

(Di sabato 11 dicembre 2021) Si è conclusa nella notte l’edizione 2021 del, edizione che ha sancito la vittoria finale dell’Atletico Mineiro, giunto alla conquista al suo secondo titolo nazionale, ben cinquant’anni dopo il precedente. Sono invece retrocesse in Serie B, la Chapecoense, lo Sport di Recife, il Bahia e il(che nonostante la vittoria per 4-3 contro i neo-campioni dell’Atletico Mineiro all’ultima giornata non è riuscito nell’impresa di centrare in extremis una miracolosa salvezza, degna della sua fama di Imortal, scendendo così per la terzanella sua storia tra i cadetti). Da notare che dopo le retrocessioni “eccellenti” dello scorso anno, che avevano visto scendere in B squadre che contavano in bacheca un totale di ben sette campionati vinti (quattro il Vasco da Gama, due il Botafogo e uno il Coritiba) e una Copa ...