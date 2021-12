Brasile: quattro condanne per incendio discoteca del 2013 (Di sabato 11 dicembre 2021) Un tribunale brasiliano ha condannato quattro persone ad una lunga detenzione a causa della morte di 242 persone in un incendio divampato in un locale notturno nel 2013 a Santa Maria, città nel sud ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) Un tribunale brasiliano ha condannatopersone ad una lunga detenzione a causa della morte di 242 persone in undivampato in un locale notturno nela Santa Maria, città nel sud ...

Ultime Notizie dalla rete : Brasile quattro Brasile: quattro condanne per incendio discoteca del 2013 Un tribunale brasiliano ha condannato quattro persone ad una lunga detenzione a causa della morte di 242 persone in un incendio divampato in un locale notturno nel 2013 a Santa Maria, città nel sud del Paese. Lo riferisce la Bbc. Il rogo ...

