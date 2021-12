Boxe | Nicola Henchiri alla ricerca di un complicato Europeo superpiuma contro Faroukh Kourbanov

(Di sabato 11 dicembre 2021) Questa sera, a Herstal, in Belgio,, pisano di 31 anni che ormai da tempo fa il suo in maniera egregia sui ring italiani, cerca il vacante titolodei. Ma l’avversario non è semplice, perché risponde al nome di, originario del Kirghizistan con un record di 18-3 all’attivo., peraltro, non viene da un sequenza positiva di risultati. Il suo record di 10-5-2 è stato infatti aggiornato, dopo il lockdown, da due vittorie (Mayol Escobar, Nicaragua, a Livorno, e Mario Alfano a Brescia per il titolo UE) e due sconfitte (Francesco Patera, Belgio, all’Allianz Cloud di Milano, nonchéJuan Felix Gomez, Spagna, a Reggio Emilia, ancora per il titolo UE). ...

HENCHIRI - KOURBANOV: PROGRAMMA SABATO 11 DICEMBRE Ore 23:00 circaHenchiri - Faroukh KourbanovProgrammi per il 2022? L'obiettivo sarà quello di affacciarsi sul palcoscenico della...il passaggio al pugilato professionistico è un discorso ancora in stand by sia per Damiano che per- ...Questa sera, a Herstal, in Belgio, Nicola Henchiri, pisano di 31 anni che ormai da tempo fa il suo in maniera egregia sui ring italiani, cerca il vacante titolo europeo dei superpiuma. Ma l’avversario ...Si disputerà oggi l'Europeo dei pesi superpiuma tra Nicola Henchiri e il belga Faroukh Kourbanov, che però è originario del Kirghizistan. Una missione che, come vedremo, è arrivata praticamente come u ...