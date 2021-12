Bottega dell’Arte del Vino – Milano (Di domenica 12 dicembre 2021) Bottega dell’Arte del Vino Via Gustavo Fara, 25 – 20124 Milano Tel. 02/6697596 Sito Internet: www.arte-del-Vino.it Tipologia: enoteca Prezzi: Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAPassando in Via Fara, è molto probabile che neppure la noterete questa enoteca che si affaccia su questa via in zona Stazione Centrale con una vetrina anonima. Ma entrando vi accorgerete subito che è un piccolo scrigno che custodisce tesori preziosi. La Bottega è suddivisa in due sale molto ben organizzate: le bottiglie sono disposte ordinatamente su scaffali di legno. Dei semplici cartelli che segnalano la provenienza o la tipologia del Vino guidano gli avventori nella scelta, altrimenti affidata all’esperienza dell’appassionato titolare. La maggior parte ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 12 dicembre 2021)delVia Gustavo Fara, 25 – 20124Tel. 02/6697596 Sito Internet: www.arte-del-.it Tipologia: enoteca Prezzi: Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAPassando in Via Fara, è molto probabile che neppure la noterete questa enoteca che si affaccia su questa via in zona Stazione Centrale con una vetrina anonima. Ma entrando vi accorgerete subito che è un piccolo scrigno che custodisce tesori preziosi. Laè suddivisa in due sale molto ben organizzate: le bottiglie sono disposte ordinatamente su scaffali di legno. Dei semplici cartelli che segnalano la provenienza o la tipologia delguidano gli avventori nella scelta, altrimenti affidata all’esperienza dell’appassionato titolare. La maggior parte ...

