Advertising

confusedboutf1 : RT @giroveloce: Casco di Bottas: 'Grazie Mercedes'. Casco di Giovinazzi: 'Grazie Kimi'. ??????????????? - Gazzetta_it : Bottas, casco speciale con tante foto per l'addio alla Mercedes #F1 - Ao9635 : RT @giroveloce: Casco di Bottas: 'Grazie Mercedes'. Casco di Giovinazzi: 'Grazie Kimi'. ??????????????? - livia_barbalho : RT @giroveloce: Casco di Bottas: 'Grazie Mercedes'. Casco di Giovinazzi: 'Grazie Kimi'. ??????????????? - stoopidpisces_ : RT @giroveloce: Casco di Bottas: 'Grazie Mercedes'. Casco di Giovinazzi: 'Grazie Kimi'. ??????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Bottas casco

FormulaPassion.it

...una replica deldi Juan Manuel Fangio. Dalla foto del team festante dopo la vittoria di Melbourne, fino alle parole 'Dream Team, Thank you Lewis' come didascalia dell'immagine die ...... sarà lui il giovane rampante da affiancare al veterano Valtteri, il quale lascerà Mercedes ... Formula 1 Giovinazzi: unspeciale per omaggiare Kimi RaikkonenNel secondo turno libero del GP di Yas Marina tutto è cambiato rispetto alla prima sessione. Lewis Hamilton ha calato l'asso e con le gomme soft ha tracciato un solco enorme tra ...La mitad de la parrilla de Fórmula 1 está celebrando el final de la temporada, o el final de su tiempo con sus equipos, adoptando diseños especiales de ...