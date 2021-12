Boschi: “I diritti vanno difesi ogni giorno perché nessuna conquista è definitiva” (Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA – Ieri in tutto il mondo si è celebrata la Giornata Mondiale dei diritti Umani. Sul tema è intervenuta anche Maria Elena Boschi (foto), parlamentare di Italia Viva. Queste le sue parole: “I diritti vanno difesi ogni giorno perché nessuna conquista è definitiva. Pensando ai diritti negati al confine tra Polonia e Bielorussia e in molte altre aree del mondo sappiamo quanto lavoro ci sia ancora da fare. Anche in Italia ci impegniamo quotidianamente perché i diritti non siano solo affermati, ma vissuti”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA – Ieri in tutto il mondo si è celebrata la Giornata Mondiale deiUmani. Sul tema è intervenuta anche Maria Elena(foto), parlamentare di Italia Viva. Queste le sue parole: “I. Pensando ainegati al confine tra Polonia e Bielorussia e in molte altre aree del mondo sappiamo quanto lavoro ci sia ancora da fare. Anche in Italia ci impegniamo quotidianamentenon siano solo affermati, ma vissuti”. L'articolo L'Opinionista.

...degli organi internazionali che debbono sovraintendere alla sicurezza ed al rispetto dei diritti ... impedendo di poter anche solo calpestare la linea di boschi che segna il confine con la Bielorussia.

