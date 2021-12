Borgo Hermada | troppo nervoso al passaggio della pattuglia | scatta il controllo | in manette giovane pusher

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 dicembre 2021)(Latina). Nel corso di uno di questi servizi i militari dell’Aliquota RadiomobileCompagnia di Terracina hanno tratto in arresto un venticinquenne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari dell’Arma sono stati insospettiti dall’atteggiamentoche ha assunto ilnon appena ha visto l’autoradio transitare nei pressi di. La perquisizione: cocaina e oltre 1.000 euro in contanti L’Agitazione del ragazzo, e i suoi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, hanno portato i Carabinieri a procedere ad una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire 4.5 grammi di cocaina, suddivisa in 8 dosi e 1.130€ in banconote di vario taglio (fatto alquanto ...