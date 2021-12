Bologna, Mihajlovic sorride: torna a disposizione! (Di sabato 11 dicembre 2021) In conferenza stampa Mihajlovic ha fatto chiarezza sulla situazione infortuni e ha dato una notizia che può rassicurare notevolmente i tifosi: Marko Arnautovic si allena in gruppo da ieri ed è totalmente recuperato. Arnautovic, BolognaL’attaccante austriaco si era fatto male nel turno infrasettimanale contro la Roma. Si pensava ad una lesione muscolare ma gli esami strumentali hanno scongiurato tutto ciò e adesso è tornato a disposizione di Mihajlovic. Queste le parole dell’allenatore riguardo ad un suo impiego già nella partita contro il Torino: “È un giocatore che ci permette diverse soluzioni e soprattutto i compagni con lui in campo si sentono più forti. Se sta bene giocherà ma non so quanti minuti abbia nelle gambe”. POTREBBE INTERESSARTI ... Leggi su rompipallone (Di sabato 11 dicembre 2021) In conferenza stampaha fatto chiarezza sulla situazione infortuni e ha dato una notizia che può rassicurare notevolmente i tifosi: Marko Arnautovic si allena in gruppo da ieri ed è totalmente recuperato. Arnautovic,L’attaccante austriaco si era fatto male nel turno infrasettimanale contro la Roma. Si pensava ad una lesione muscolare ma gli esami strumentali hanno scongiurato tutto ciò e adesso èto a disposizione di. Queste le parole dell’allenatore riguardo ad un suo impiego già nella partita contro il Torino: “È un giocatore che ci permette diverse soluzioni e soprattutto i compagni con lui in campo si sentono più forti. Se sta bene giocherà ma non so quanti minuti abbia nelle gambe”. POTREBBE INTERESSARTI ...

