Bologna, Andrea Orlando in visita al presidio dei lavoratori della Saga Coffee : “Impedire alle aziende di licenziare con email e messaggi” (Di sabato 11 dicembre 2021) “Non si tratta di Impedire di chiudere, impossibile in un’economia di mercato. Si tratta però di costruire le condizioni perché questo non avvenga nottetempo. Si tratta di Impedire che si apprenda del licenziamento con un whatsapp o un’email”, così il ministro Andrea Orlando a margine della visita ai lavoratori della Saga Coffee di sabato mattina a Gaggio Montano in provincia di Bologna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) “Non si tratta didi chiudere, impossibile in un’economia di mercato. Si tratta però di costruire le condizioni perché questo non avvenga nottetempo. Si tratta diche si apprenda del licenziamento con un whatsapp o un’”, così il ministroa margineaidi sabato mattina a Gaggio Montano in provincia di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

