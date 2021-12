Bollettino COVID oggi: migliora la situazione, ma ancora 10 decessi. 8 non erano vaccinati (Di sabato 11 dicembre 2021) oggi nel Lazio su un totale di 47.845 tamponi, si registrano 1.745 nuovi casi positivi (-126), sono 10 i decessi (-3), 774 i ricoverati (-12), 108 le terapie intensive (-2) e +660 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%. I casi a Roma città sono a quota 872. Dei dieci decessi di oggi otto non sono vaccinati. Dopo diversi giorni registriamo un calo di occupazione in area medica e nelle terapie intensive un timido segnale che dovrà essere consolidato. Leggi anche: Roma, in metro senza biglietto e Green Pass: denunciati La situazione nelle ASL ASL Roma 1: sono 323 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. ASL Roma 2: sono 373 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. ASL Roma 3: sono 176 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 dicembre 2021)nel Lazio su un totale di 47.845 tamponi, si registrano 1.745 nuovi casi positivi (-126), sono 10 i(-3), 774 i ricoverati (-12), 108 le terapie intensive (-2) e +660 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%. I casi a Roma città sono a quota 872. Dei diecidiotto non sono. Dopo diversi giorni registriamo un calo di occupazione in area medica e nelle terapie intensive un timido segnale che dovrà essere consolidato. Leggi anche: Roma, in metro senza biglietto e Green Pass: denunciati Lanelle ASL ASL Roma 1: sono 323 i nuovi casi e 2 inelle ultime 24h. ASL Roma 2: sono 373 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. ASL Roma 3: sono 176 i nuovi casi e 2 inelle ultime ...

