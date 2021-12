Boccia a Trani per l' assemblea provinciale del Pd | I vaccini ci sono Vacciniamoci!

(Di sabato 11 dicembre 2021)- «Iciamoci. La preoccupazione non manca per i dati che risalgono, ma quest'anno abbiamo gli strumenti per proteggerci dal Covid e sarebbe folle non utilizzarli». Così Francesco...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Boccia Trani

Gazzetta del Sud

, giunto adopo essersi a sua volta vaccinato nella sua città natale, Bisceglie, ricevendo la terza dose , ha riferito di avere visto molta gente in coda e sentirsi "rincuorato per questo,...... coordinate dalla procura di, per far luce su quanto accaduto. Al momento non è esclusa ... Leggi anche Scuola e Dad, DraghiSperanza: in presenza fino a tre positivi e più tamponi per il ...Trani - «I vaccini ci sono, vacciniamoci. La preoccupazione non manca per i dati che risalgono, ma quest'anno abbiamo gli strumenti per proteggerci dal Covid ...