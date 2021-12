Advertising

Biden al Tonight Show, 'Popolarità in calo? La gente capirà' - Il primo presidente in carica a partecipare allo show è stato Barack Obama nel 2009

Sono fiducioso che la gente capirà, non deluderò mai il Paese": così Joe Biden ha risposto al comico Jimmy Fallon, il conduttore del 'The Tonight Show' in onda sulla Nbc.