Biathlon, startlist Staffetta uomini Hochfilzen: programma, orari, tv, streaming, pettorali italiani in gara (Di sabato 11 dicembre 2021) Domani, alle ore 11.45, prenderà il via la Staffetta maschile, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2021-2022. Sulle nevi di Hochfilzen (Austria), assisteremo a una prova a squadre molto appassionante. Le favorite ai nastri partenza saranno Norvegia, Francia e Svezia, con i francesi che in questo momento stanno vivendo una condizione di forma notevole, come dimostrato dal podio tutto transalpino nell'inseguimento. Una prestazione che ha fatto suonare il campanello d'allarme nel Team Norge che vorrà reagire. In casa Italia, Lukas Hofer rimarrà ai box per via di una condizione di salute non ottimale e le tante gare affrontate in rapida successione. Sarà Thomas Bormolini ad aprire, successivamente ci saranno Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e Dominik Windisch. Di seguito la startlist, il programma

