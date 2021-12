Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, ecco cosa hanno fatto nascosti dalle telecamere (Di sabato 11 dicembre 2021) Biagio D’Anelli – messo alle strette da Alfonso Signorini – ha svelato cosa ha fatto con Miriana Trevisan nascosto dalle telecamere della camera da letto. Ma andiamo per gradi. Chiamata da Alfonso Signorini ad indovinare la data della finale del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan ha indovinato al primo colpo ed il conduttore le ha così chiesto “ma non è che te lo ha detto Biagio?“. L’ex showgirl di Non è la Rai è rimasta vaga ed ha risposto “può darsi, parliamo molto sotto le coperte“. Una battuta che non è piaciuta a Biagio D’Anelli che ha immediatamente negato. “Mai, non è mai successo. Io sono un giocatore corretto non gliel’ho mai detto, sotto le coperte abbiamo ... Leggi su biccy (Di sabato 11 dicembre 2021)– messo alle strette da Alfonso Signorini – ha svelatohaconnascostodella camera da letto. Ma andiamo per gradi. Chiamata da Alfonso Signorini ad indovinare la data della finale del Grande Fratello Vip,ha indovinato al primo colpo ed il conduttore le ha così chiesto “ma non è che te lo ha detto?“. L’ex showgirl di Non è la Rai è rimasta vaga ed ha risposto “può darsi, parliamo molto sotto le coperte“. Una battuta che non è piaciuta ache ha immediatamente negato. “Mai, non è mai successo. Io sono un giocatore corretto non gliel’ho mai detto, sotto le coperte abbiamo ...

Advertising

BITCHYFit : Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, ecco cosa hanno fatto nascosti dalle telecamere - redazionerumors : Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan si dichiara a Biagio D’Anelli: ma non era fidanzato? #gfvip #MirianaTrevisan - Luca190499 : RT @trashastrale: “Il mio gruppo è Biagio D’Anelli, me stesso” Nuovo modo per mettere a tacere chiunque! #GFvip - _Sport_Calcio_ : “Il mio gruppo è Biagio D’Anelli, me stesso” Nuovo modo per mettere a tacere chiunque! #GFvip - _Sport_Calcio_ : RT @trashastrale: “Il mio gruppo è Biagio D’Anelli, me stesso” Nuovo modo per mettere a tacere chiunque! #GFvip -