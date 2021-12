Biagio D’Anelli | bomba al GF Vip 6 | cosa è successo sotto le coperte con Miriana Trevisan

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 11 dicembre 2021) Traè nata subito una bella amicizia al GF Vip 6. C’è un’innegabile complicità tra la ex valletta di Mike Bongiorno e l’ultimo arrivato nella Casa, se ne sono accorti tutti. E nell’ultima diretta del reality show di Canale 5, quella di venerdì 10 dicembre 2021, nuove rivelazioni su questo rapporto. Tutto è iniziato quandoe Giucas Casella sono stati incaricati da Alfonso Signorini di andare a recuperare la busta rossa con all’interno la data della finale. Fino a quel momento, difatti, i concorrenti non avevano idea di quando sarebbe finito il GF Vip 6, anche se avevano capito che sarebbe stato prolungato oltre il 13 dicembre prossimo. In puntata, la scoperta., la rivelazione ...