Beautiful | trame dal 13 al 18 dicembre 2021 | un nuovo arrivo

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 11 dicembre 2021) Unanimerà presto le vicende di. A Los Angeles, come rivelano le anticipazioni settimanali in onda dal 13 al 18, arriverà Paris Buckingham, la sorella di Zoe e conoscerà subito Zende e Carter. Nel frattempo, Quinn scoprirà che Shauna ha vissuto in casa di Eric per tutto il tempo in cui è sparita e le intimerà di andarsene. Infine, Thomas si confiderà con Finn circa i suoi comportamenti ossessivi.13-18: Paris Buckingham arriva a Los Angeles Thomas continuerà a confrontarsi con Finn a proposito di Hope e come indicano le anticipazioniriguardanti le puntate in onda dal 13 al 18 ottobre, gli dirà che il manichino con le sembianze della ragazza che ha portato a casa sua, lo ha fatto ...