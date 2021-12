Beautiful anticipazioni: Finn scopre il manichino di Hope, cosa farà? (Di sabato 11 dicembre 2021) Mentre Liam sembra aver risolto i suoi problemi con il dottor Finnegan e sembra essere felice per Steffy, e per il fatto che lei stia per iniziare una nuova fase della sua vita, il ragazzo si rende conto che Thomas sta nascondendo qualcosa. E’ pur sempre un dottore e ha riconosciuto nelle parole di Thomas, quelle di una persona totalmente ossessionata da un’altra donna. cosa farà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama del 13 dicembre 2021. La soap americana torna infatti in onda lunedì, prendendosi un giorno di pausa. Anche questa settimana non si va in onda alla domenica. Quinn prova a fare tutte le mosse possibili per farsi perdonare da Eric ma non è facile. Questa volta infatti il padre di Ridge pensa che la sua ex l’abbia fatta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 11 dicembre 2021) Mentre Liam sembra aver risolto i suoi problemi con il dottoregan e sembra essere felice per Steffy, e per il fatto che lei stia per iniziare una nuova fase della sua vita, il ragazzo si rende conto che Thomas sta nascondendo qual. E’ pur sempre un dottore e ha riconosciuto nelle parole di Thomas, quelle di una persona totalmente ossessionata da un’altra donna.adesso? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama del 13 dicembre 2021. La soap americana torna infatti in onda lunedì, prendendosi un giorno di pausa. Anche questa settimana non si va in onda alla domenica. Quinn prova a fare tutte le mosse possibili per farsi perdonare da Eric ma non è facile. Questa volta infatti il padre di Ridge pensa che la sua ex l’abbia fatta ...

Advertising

VelvetMagIta : #Beautiful, #unavita e #LoveIsInTheAir: anticipazioni delle fiction Mediaset dal 13 al 18 dicembre #Velvet… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 10 dicembre 2021 - infoitcultura : Beautiful anticipazioni americane: Hope cacciata da Brooke - infoitcultura : Anticipazioni Beautiful, arriva il gesto estremo: c'entra Brooke - infoitcultura : Anticipazioni Beautiful: la missione segreta della nuova Taylor -