Beautiful, anticipazioni 11 dicembre: le speranze di Steffy (Di sabato 11 dicembre 2021) A Beautiful, nel corso della puntata di oggi, sabato 11 dicembre, al centro della scena ci sarà soprattutto Steffy Forrester che sarà in apprensione per il fratello Thomas. Le anticipazioni odierne della soap opera di Canale 5, infatti, raccontano che la giovane deciderà di confrontarsi con Hope circa il comportamento attuale del ragazzo. In particolare, la figlia di Ridge chiederà alla Logan come si stia comportando Thomas nei suoi confronti, dopo la grandissima ossessione che, nel recente passato, lo ha portato a compiere scelte sconsiderate. Hope rassicurerà la Forrester, che comincerà a sperare che il fratello possa finalmente voltare pagina e guardare avanti, dimenticando la ragazza. Intanto, Quinn cercherà di riottenere la fiducia di Ridge e poi proverà a supplicare Eric di farla ritornare a casa per ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 11 dicembre 2021) A, nel corso della puntata di oggi, sabato 11, al centro della scena ci sarà soprattuttoForrester che sarà in apprensione per il fratello Thomas. Leodierne della soap opera di Canale 5, infatti, raccontano che la giovane deciderà di confrontarsi con Hope circa il comportamento attuale del ragazzo. In particolare, la figlia di Ridge chiederà alla Logan come si stia comportando Thomas nei suoi confronti, dopo la grandissima ossessione che, nel recente passato, lo ha portato a compiere scelte sconsiderate. Hope rassicurerà la Forrester, che comincerà a sperare che il fratello possa finalmente voltare pagina e guardare avanti, dimenticando la ragazza. Intanto, Quinn cercherà di riottenere la fiducia di Ridge e poi proverà a supplicare Eric di farla ritornare a casa per ...

