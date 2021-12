Basta motori termici, Uliano e Benaglia: “Serve un patto coi produttori per evitare 60mila licenziamenti” (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo la decisione presa nel Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica, dai tre ministri, Giorgetti, Cingolani e Giovannini, dove si assumono le scelte del piano “fit for 55” e la conseguente decisione allo stop sui motori termici entro il 2035 per le auto, e 2040 per i veicoli commerciali, il countdown a cui è legato la perdita di oltre 60.000 lavoratori nel nostro Paese è stato attivato. “Abbiamo meno di 13 anni per “reindustrializzare” una filiera del settore dell’automotive fortemente sbilanciata sui motori endotermici, cercando di salvare una parte significativa dell’occupazione e del patrimonio industriale di questo importante settore – affermano Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim Cisl responsabile settore automotive e Roberto Benaglia, segretario generale ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo la decisione presa nel Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica, dai tre ministri, Giorgetti, Cingolani e Giovannini, dove si assumono le scelte del piano “fit for 55” e la conseguente decisione allo stop suientro il 2035 per le auto, e 2040 per i veicoli commerciali, il countdown a cui è legato la perdita di oltre 60.000 lavoratori nel nostro Paese è stato attivato. “Abbiamo meno di 13 anni per “reindustrializzare” una filiera del settore dell’automotive fortemente sbilanciata suiendo, cercando di salvare una parte significativa dell’occupazione e del patrimonio industriale di questo importante settore – affermano Ferdinando, segretario nazionale Fim Cisl responsabile settore automotive e Roberto, segretario generale ...

