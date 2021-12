Basket, Serie A: colpaccio Pesaro, battuta Treviso in trasferta (Di sabato 11 dicembre 2021) Importantissima vittoria per il Carpegna Prosciutto Pesaro, che espugna il campo della NutriBullet Treviso nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Un successo che stacca Pesaro dalla zona calda della classifica, mentre per i veneti una brutta battuta d’arresto nella corsa ai playoff. Avvio spavaldo nel primo quarto per Pesaro, che dopo aver trovato i primi quattro punti del match non alza il piede dall’acceleratore. Neanche la tripla di Nicola Akele che riporta Treviso a -1 spaventa gli ospiti, che poco dopo metà quarto rispondono con Davide Moretti, con l’ex Olimpia che subisce poco dopo fallo e fa tre su tre dai liberi per il +8 degli ospiti. Riaccorcia Treviso, ma nel finale la tripla di Doron Lamb rilancia la fuga di ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Importantissima vittoria per il Carpegna Prosciutto, che espugna il campo della NutriBulletnell’anticipo dell’undicesima giornata diA. Un successo che staccadalla zona calda della classifica, mentre per i veneti una bruttad’arresto nella corsa ai playoff. Avvio spavaldo nel primo quarto per, che dopo aver trovato i primi quattro punti del match non alza il piede dall’acceleratore. Neanche la tripla di Nicola Akele che riportaa -1 spaventa gli ospiti, che poco dopo metà quarto rispondono con Davide Moretti, con l’ex Olimpia che subisce poco dopo fallo e fa tre su tre dai liberi per il +8 degli ospiti. Riaccorcia, ma nel finale la tripla di Doron Lamb rilancia la fuga di ...

