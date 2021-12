Basket femminile, Serie A1: negli anticipi del sabato vincono Venezia e Ragusa (Di sabato 11 dicembre 2021) Si sono disputati i due anticipi della decima giornata della Serie A1 di Basket femminile e arrivano le vittorie di Venezia e Ragusa, che così continuano la corsa alle spalle di Schio. Sconfitte Sesto San Giovanni e Faenza. Vince la Reyer Venezia e sale momentaneamente da sola in seconda posizione, con le venete che superano 61-53 la Geas Sesto San Giovanni. Match che prende la via delle padrone di casa fin dal primo quarto, dove Venezia dopo un avvio stentato (6-11 dopo sei minuti di gioco) cambia marcia e con un parziale di 17-0 va al primo stop avanti 23-11. Sesto San Giovanni che prova a riaccorciare a inizio secondo quarto, ma Venezia risponde, gestisce il vantaggio e nel finale riallunga ancora per il 36-22 con cui si va al ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Si sono disputati i duedella decima giornata dellaA1 die arrivano le vittorie di, che così continuano la corsa alle spalle di Schio. Sconfitte Sesto San Giovanni e Faenza. Vince la Reyere sale momentaneamente da sola in seconda posizione, con le venete che superano 61-53 la Geas Sesto San Giovanni. Match che prende la via delle padrone di casa fin dal primo quarto, dovedopo un avvio stentato (6-11 dopo sei minuti di gioco) cambia marcia e con un parziale di 17-0 va al primo stop avanti 23-11. Sesto San Giovanni che prova a riaccorciare a inizio secondo quarto, marisponde, gestisce il vantaggio e nel finale riallunga ancora per il 36-22 con cui si va al ...

