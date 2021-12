Barrette dietetiche con banana e cioccolato | facilissime da fare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 11 dicembre 2021) Lesono una soluzione pratica e veloce quando si segue un regime alimentare ipocalorico, ma si desidera uno sfizio goloso e ipocalorico. Rappresentano una sorta di rompi digiuno digeribile e leggero, ma in grado di fornire energia e forza per restare attive durante la giornata. Si sa, però, che spesso sono costose e contengono anche ingredienti poco salutari, coloranti e addensanti che non giovano al benessere. Allora, provate a realizzarle con il fai da te: vi serviranno pochi ingredienti, genuini e di facile reperibilità. In un attimo potrete godere di uno snack light, ma buonissimo che vi risveglierà i sensi, perché contiene anche caffeina. Portatelo con voi in ufficio, al lavoro, tenetelo in borsa per avere sempre a disposizione un alimento sano e light che soddisfi il palato senza incidere sul vostro peso forma! Curiose? ...