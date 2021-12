Barcellona, non solo Ferran Torres: anche Cavani per gennaio (Di sabato 11 dicembre 2021) Barcellona a caccia di una punta per il prossimo mercato invernale. anche Edinson Cavani nel mirino blaugrana Come riferito dal Mundo Deportivo, il Barcellona è alla ricerca di rinforzi in attacco per il prossimo mercato di gennaio. L’obiettivo numero uno è Ferran Torres, ma potrebbe non essere il solo a sbarcare alla corte di Xavi. Nel mirino, infatti, anche Edinson Cavani, in uscita dal Manchester United e accostato in Italia anche alla Juve. L’uruguaiano, chiuso con Rangnick, è pronto a cambiare aria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021)a caccia di una punta per il prossimo mercato invernale.Edinsonnel mirino blaugrana Come riferito dal Mundo Deportivo, ilè alla ricerca di rinforzi in attacco per il prossimo mercato di. L’obiettivo numero uno è, ma potrebbe non essere ila sbarcare alla corte di Xavi. Nel mirino, infatti,Edinson, in uscita dal Mster United e accostato in Italiaalla Juve. L’uruguaiano, chiuso con Rangnick, è pronto a cambiare aria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

