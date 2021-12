Barcellona | Laporta |  «Mercato? Abbiamo ereditato contratti pesanti»

Leggi su calcionews24

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha fatto il punto della situazione in vista della sessione invernale di calciomercato. Le sue dichiarazioni.

LAPORTA – «Siamo tutti d'accordo che dobbiamo rinforzare la prima squadra. Il problema è che abbiamo regole che non ci danno un margine salariale. Stiamo cercando la formula per migliorare la squadra questo inverno. Stiamo lavorando per raggiungerlo. E ci arriveremo».