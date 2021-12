Banca Mondiale: pronti 280 milioni di aiuti per l'Afghanistan (Di sabato 11 dicembre 2021) La Banca Mondiale riattiverà il flusso degli aiuti umanitari a favore delle popolazioni dell'Afghanistan, sospeso nello scorso mese di agosto in seguito al ritorno al potere dei talebani. E' quanto si ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) Lariattiverà il flusso degliumanitari a favore delle popolazioni dell', sospeso nello scorso mese di agosto in seguito al ritorno al potere dei talebani. E' quanto si ...

Advertising

pointofnews : #banca #mondiale: pronti 280 milioni di aiuti per l'Afghanistan. Leggi su: - Stefamart7 : Sono confuso. Secondo la Banca Mondiale, coloro che prendono meno di 1.9$ al giorno sono 750Mln. Per dare 1.9$ cias… - AmaraTerraMia : Cos'è la Banca Mondiale dei Semi delle isole Svalbard, il 'piano B' per la sopravvivenza dell'uomo - IlRiccetto : @ilruttosovrano Patrioti erano: i partigiani che difendevano l'Italia dai fascisti alleati coi nazisti; Draghi che… - PAhmed110 : RT @FElahihaghighi: Secondo la Banca Mondiale, la popolazione dei più poveri è di 736 milioni, ma soprattutto la metà di questa popolazione… -