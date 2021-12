Avvistato “dinosauro vivente” per la prima volta in 20 anni | di che animale si tratta?

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 11 dicembre 2021) Un “” succhia-sangue, è statoda Sean Blocksidge, una guida turistica di Margaret River, località dell’Australia. L’uomo aveva sentito delle leggende locali sulle lamprede, che a quanto pare migrano sulle cascate locali, ma ci sono voluti ben 20che potesse avvistarne una con i suoi occhi. Nessuno ne aveva più viste da almeno 10. Ma la guida è riuscito ad avvistarne 6 tutto d’un colpo. Le lamprede sono creature simili alle anguille, evolutesi milioni difa, e sono famose per bere il sangue delle loro prede – per questo soprannominate anche pesci vampiri. Questo il racconto del 49enne, Sean: “È stato come trovare lo yeti o il mostro di Loch Ness. È stato un momento surreale. Ho sentito tanti racconti ...