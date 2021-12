Avete mai visto il nido d’amore di Luca Argentero e Cristina Marino? Un angolo di paradiso (Di sabato 11 dicembre 2021) Avete mai visto il nido d’amore di Luca Argentero e Cristina Marino: un angolo di paradiso. La coppia si è trasferita in uno splendido casolare in Umbria Tra i due la differenza d’età è notevole, ben tredici anni. Una distanza che non ha rappresentato un ostacolo al loro amore: lui è Luca Argentero, quarantatreenne attore e conduttore torinese, lei è Cristina Marino, trentenne, attrice e influencer. Si sono conosciuti sul set del film Vacanze ai Caraibi nel 2015 e da quel momento in poi non si sono più lasciati. Poco più di un anno fa la coppia, convolato a nozze nel 2019, ha annunciato la nascita della loro prima figlia, la piccola Nina Speranza. ... Leggi su topicnews (Di sabato 11 dicembre 2021)maiildi: undi. La coppia si è trasferita in uno splendido casolare in Umbria Tra i due la differenza d’età è notevole, ben tredici anni. Una distanza che non ha rappresentato un ostacolo al loro amore: lui è, quarantatreenne attore e conduttore torinese, lei è, trentenne, attrice e influencer. Si sono conosciuti sul set del film Vacanze ai Caraibi nel 2015 e da quel momento in poi non si sono più lasciati. Poco più di un anno fa la coppia, convolato a nozze nel 2019, ha annunciato la nascita della loro prima figlia, la piccola Nina Speranza. ...

Advertising

ironxnat : avete mai pensato al fatto che dopo la battaglia finale di Endgame qualcuno abbia dovuto portare via il corpo di To… - francobozzetti : RT @MarcoRCapelli: 'Amici' che avete accettato il #greenpass nella speranza di tornare alla normalità, sappiate che non torneremo mai più a… - carlamartamari : RT @nabu65: Stamattina al panificio ho scoperto che la proprietaria che serve anche al banco non è vaccinata. Stava sostenendo un dibattito… - PaolaBarbero9 : RT @nabu65: Stamattina al panificio ho scoperto che la proprietaria che serve anche al banco non è vaccinata. Stava sostenendo un dibattito… - serena58559909 : RT @lisettayo: Jess:'non rimango perché mi sono rotta le palle di sentire in puntata della soap opera. di me non si è mai parlato.' In ques… -