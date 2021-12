Austria, in 44mila in piazza contro l’obbligo vaccinale (Di sabato 11 dicembre 2021) Decine di migliaia di persone sono scese in piazza oggi a Vienna per protestare ancora una volta contro l’obbligo vaccinale contro il Covid e le restrizioni solo per i non vaccinati. Secondo la polizia 15mila persone si sono inizialmente riunite nella centrale Heldenplatz, e alla fine circa 44mila persone hanno partecipato alla manifestazione di questo sabato, che arriva alla vigilia della fine del lockdown parziale ma solo per i vaccinati, mentre i non vaccinati continueranno ad essere sottoposti alle restrizioni. E’ intervenuto il leader del partito di estrema destra Fpoe, Herbert Kickl, che ha definito la vaccinazione obbligatoria e il lockdown per i non vaccinati “un assalto all’umanità”. “Il governo sta agendo in maniera sadica”, ha aggiunto. l’obbligo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 dicembre 2021) Decine di migliaia di persone sono scese inoggi a Vienna per protestare ancora una voltail Covid e le restrizioni solo per i non vaccinati. Secondo la polizia 15mila persone si sono inizialmente riunite nella centrale Heldenplatz, e alla fine circapersone hanno partecipato alla manifestazione di questo sabato, che arriva alla vigilia della fine del lockdown parziale ma solo per i vaccinati, mentre i non vaccinati continueranno ad essere sottoposti alle restrizioni. E’ intervenuto il leader del partito di estrema destra Fpoe, Herbert Kickl, che ha definito la vaccinazione obbligatoria e il lockdown per i non vaccinati “un assalto all’umanità”. “Il governo sta agendo in maniera sadica”, ha aggiunto....

Advertising

Adnkronos : Migliaia di manifestanti in #Austria contro lockdown per #novax. - Kmetro0_eu : Austria, proteste contro l'obbligo vaccinale, 44mila in piazza - Letizia84994561 : RT @Adnkronos: Migliaia di manifestanti in #Austria contro lockdown per #novax. - stammiLontano : RT @Adnkronos: Migliaia di manifestanti in #Austria contro lockdown per #novax. - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Migliaia di manifestanti in #Austria contro lockdown per #novax. -

Ultime Notizie dalla rete : Austria 44mila Austria, in 44mila in piazza contro l'obbligo vaccinale Secondo la polizia 15mila persone si sono inizialmente riunite nella centrale Heldenplatz, e alla fine circa 44mila persone hanno partecipato alla manifestazione di questo sabato , che arriva alla ...

Austria: misure restrittive per i non vaccinati, proteste in piazza In Austria il quarto blocco nazionale a causa del Covid finisce domenica ma le restrizioni rimarranno ... Un provvedimento sfociato nella protesta di piazza: circa 44mila persone , secondo le stime ...

Austria, in 44mila in piazza contro l'obbligo vaccinale Lifestyleblog 44mila persone protestano contro le misure Corona a Vienna Questo sabato, 44.000 persone si sono radunate a Vienna per manifestare contro la vaccinazione obbligatoria e le misure Corona. 1.400 agenti di polizia ...

Austria, in 44mila in piazza contro l’obbligo vaccinale Decine di migliaia di persone sono scese in piazza oggi a Vienna per protestare ancora una volta contro l’obbligo vaccinale contro il Covid e le restrizioni solo per i non vaccinati. Secondo la polizi ...

Secondo la polizia 15mila persone si sono inizialmente riunite nella centrale Heldenplatz, e alla fine circapersone hanno partecipato alla manifestazione di questo sabato , che arriva alla ...Inil quarto blocco nazionale a causa del Covid finisce domenica ma le restrizioni rimarranno ... Un provvedimento sfociato nella protesta di piazza: circapersone , secondo le stime ...Questo sabato, 44.000 persone si sono radunate a Vienna per manifestare contro la vaccinazione obbligatoria e le misure Corona. 1.400 agenti di polizia ...Decine di migliaia di persone sono scese in piazza oggi a Vienna per protestare ancora una volta contro l’obbligo vaccinale contro il Covid e le restrizioni solo per i non vaccinati. Secondo la polizi ...