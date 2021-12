Atletica | Alex Schwazer | “Sono ripartito pensando che la vita sia una sola”

Leggi su oasport

(Di sabato 11 dicembre 2021) Sfumati i sogni agonistici legati alle Olimpiadi di Tokyo,prosegue il proprio percorso in cerca di una stabilità soprattutto personale. La Corte federale svizzera, prima dei Giochi, aveva respinto infatti la domanda di sospensione della squalifica del marciatore altoatesino scagionato invece dal gip di Bolzano per le accuse di doping. In un incontro pubblico presso l’Accademia di Studi Italo-Tedeschi di Merano, in merito al suo addio definitivo all’agonismo,ha raccontato le sue attuali condizioni, descrivendo le proprie sensazioni. “Il segreto della mia ripartenza consiste nel fatto che laè una solo. Devi lottare per le cose importanti, ovviamente puoi anche lasciar perdere, ma essendo consapevole che dovrai rinunciarci per tutta la. Ora è tutto più tranquillo, non ...