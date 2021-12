Atletica, a Dublino gli Europei 2021 di cross: Crippa e Battocletti le punte azzurre (Di sabato 11 dicembre 2021) Tutto pronto a Dublino per l’edizione numero 27 degli Europei di cross, in programma domani nella capitale irlandese su un percorso di 1500 metri da ripetere più volte e con l’incognita del freddo e del meteo a rendere ancora più duro e imprevedibile l’appuntamento europeo. L’Italia proporrà al via un totale di 39 atleti, con il faro puntato sulle prove assolute: le punte di diamante saranno Yeman Crippa (argento a Lisbona 2019) e Nadia Battocletti, settima sui 5000 a Tokyo 2020 e impegnata a Dublino nella categoria U23. “Arrivo a questi Europei con tanta rabbia, la condizione c’è – spiega Crippa alla vigilia – Sono deluso per come sono andate le Olimpiadi e quindi ho preparato questo appuntamento con ancora più carica, voglio ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Tutto pronto aper l’edizione numero 27 deglidi, in programma domani nella capitale irlandese su un percorso di 1500 metri da ripetere più volte e con l’incognita del freddo e del meteo a rendere ancora più duro e imprevedibile l’appuntamento europeo. L’Italia proporrà al via un totale di 39 atleti, con il faro puntato sulle prove assolute: ledi diamante saranno Yeman(argento a Lisbona 2019) e Nadia, settima sui 5000 a Tokyo 2020 e impegnata anella categoria U23. “Arrivo a questicon tanta rabbia, la condizione c’è – spiegaalla vigilia – Sono deluso per come sono andate le Olimpiadi e quindi ho preparato questo appuntamento con ancora più carica, voglio ...

