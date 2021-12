Atalanta | ladri svaligiano la casa di Muriel durante la sfida contro il Villareal

(Di sabato 11 dicembre 2021)indiDisavventura per l’attaccante dell’, che come riportato dal Corriere di Bergamo al ritorno delladi Champions… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : CLAMOROSA ULTIM'ORA MENTRE E' IN CAMPO I LADRI GLI SVALIGIANO CASA, E' SUCCESSO DI NUOVO. BOTTINO DA RECORD, I DETT… - FrancescoZazza4 : RT @SkySport: #Muriel, durante #AtalantaVillarreal casa svaligiata dai ladri #SkySport - 1926_cri : RT @SkySport: #Muriel, durante #AtalantaVillarreal casa svaligiata dai ladri #SkySport - solonapoli11 : RT @SkySport: #Muriel, durante #AtalantaVillarreal casa svaligiata dai ladri #SkySport - cangianie : RT @tuttonapoli: Atalanta, ladri a casa Muriel durante la gara: furto posticipato di un giorno 'per la neve' -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta ladri

Spiacevole episodio per l'attaccante colombiano dell'Luis Muriel durante la sfida di Champions contro il Villareal. Dopo la sfida Champions ... si indaga per capire come isono riusciti a ......la sconfitta della suacontro il Villareal e la conseguente eliminazione dalla Chiampions League. Ieri sera Luis Muriel, rincasando nella sua abitazione di Bergamo, ha scoperto che i...Disavventura per l’attaccante dell’Atalanta Muriel, che come riportato dal Corriere di Bergamo al ritorno della sfida di Champions contro il Villareal ha trovato la sua abitazione svaligiata dai ladri ...Mentre l’attaccante colombiano era impegnato nel match (perso) con il Villarreal i ladri mettevano le mani sulla collezione di orologi ...