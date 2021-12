"Ascoltò la mia voce". Daniela Santanchè, la telefonata a David Rossi: chi le rispose la sera della morte (Di sabato 11 dicembre 2021) “Mi ricordo che chiamai David quella sera sul tardi e mi ricordo che qualcuno Ascoltò la mia voce, ma non ha parlato per cui io non so chi mi rispose”. Così Daniela Santanché all'Adnkronos ha commentato la telefonata al cellulare dell'ex capo della comunicazione Mps la sera in cui morì, emersa dalle dichiarazioni del colonnello Pasquale Aglieco. Davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena ha ammesso che la sera del 6 marzo 2013 il pm Antonio Nastasi rispose al cellulare di Rossi, appena morto. Attualmente Nastasi ricopre il ruolo di pm a Firenze, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) “Mi ricordo che chiamaiquellasul tardi e mi ricordo che qualcunola mia, ma non ha parlato per cui io non so chi mi”. CosìSantanché all'Adnkronos ha commentato laal cellulare dell'ex capocomunicazione Mps lain cui morì, emersa dalle dichiarazioni del colonnello Pasquale Aglieco. Davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulladi, l'ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena ha ammesso che ladel 6 marzo 2013 il pm Antonio Nastasial cellulare di, appena morto. Attualmente Nastasi ricopre il ruolo di pm a Firenze, ...

Advertising

hrrycIub : @finchelvs Ascolto la mia playlist simuel - ultimenews24 : 'Sono passati tanti anni. Mi ricordo che chiamai David quella sera sul tardi e mi ricordo che qualcuno ascoltò la m… - gostanello : Sono rimasto folgorato al primo ascolto/visione. Che razza di opening… Quinta nella mia superclassifica. WAKE YOUR… - WhentheBeauty : @Libellula_Lilly Meravigliose e sempre attuali.... Non sono canzoni della mia generazione ma le ascolto con piacere e le amo tanto ???? - PoggiVeru : RT @BearsDani18: Venere, favelli? Ed io t’ascolto mentre in cor piovi una confusa brama. L’anima mia viva ti sente, e t’ama per quelle memb… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascoltò mia Caso David Rossi, Santanché: 'Chiamai quella sera, qualcuno ascoltò e non parlò' Mi ricordo che chiamai David quella sera sul tardi e mi ricordo che qualcuno ascoltò la mia voce, ma non ha parlato per cui io non so chi mi rispose'. Lo afferma all'Adnkronos la senatrice di Fdi ...

Un contributo di fraternità e condivisione al percorso sinodale Per questo voglio esprimere la mia vicinanza a tutti coloro che credono nel futuro della vita consacrata . Vi sono vicino. Ripenso allo spirito che animava San Giovanni Paolo ii quando convocò il ...

Mi ricordo che chiamai David quella sera sul tardi e mi ricordo che qualcunolavoce, ma non ha parlato per cui io non so chi mi rispose'. Lo afferma all'Adnkronos la senatrice di Fdi ...Per questo voglio esprimere lavicinanza a tutti coloro che credono nel futuro della vita consacrata . Vi sono vicino. Ripenso allo spirito che animava San Giovanni Paolo ii quando convocò il ...