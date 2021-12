Ascolti TV | Venerdì 10 dicembre 2021 The Voice Senior 3 | 6 mln – 18 4% sopra il GF Vip 2 | 9 mln – 19 2% Le Iene 6 2% meglio di Quarto Grado 5 6%

(Di sabato 11 dicembre 2021) Antonella Clerici - TheNella serata di ieri,10, su Rai1 Thedalle 21:40 alle 00:07 ha conquistato 3.630.000 spettatori pari al 18.4% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip dalle 21:48 alle 1:25 ha incollato davanti al video 2.979.000 spettatori con uno share del 19.2% (Night a .000 e il %, Live a 000. e il %). Su Rai2 The Good Doctor 4 ha interessato 1.153.000 spettatori (4.8%) e The Resident 3 875.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 LeShow ha raccolto 1.049.000 spettatori pari al 6.2% (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 Black Mafia è visto da 414.000 spettatori (1.9%). Su Rete4totalizza un a.m. di 991.000 spettatori (5.6%). Su La7 Propaganda ...

