Ascolti Tv 10 dicembre: c’è un solo trionfatore, il pubblico ha fatto una scelta (Di sabato 11 dicembre 2021) Chi ha vinto la gara di share e Ascolti della serata del 10 dicembre? Ecco i dati Auditel dei programmi e film che hanno fatto compagnia al pubblico italiano Quella… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 11 dicembre 2021) Chi ha vinto la gara di share edella serata del 10? Ecco i dati Auditel dei programmi e film che hannocompagnia alitaliano Quella… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

StraNotizie : Ascolti 10 dicembre, ecco quanto ha fatto la 26^ puntata del Grande Fratello Vip - infoitcultura : Ascolti tv 10 dicembre: Grande Fratello Vip, The Voice Senior, Quarto Grado - infoitcultura : Ascolti Tv ieri venerdì 10 dicembre 2021 The Voice meglio del GF Vip (che vince in share) - infoitcultura : Ascolti tv venerdì 10 dicembre 2021: The Voice Senior, GF Vip, Fratelli di Crozza - infoitcultura : Ascolti tv di venerdì 10 dicembre 2021: The Voice Senior (18.4%), Grande Fratello Vip (19.2%) | Dati Auditel -