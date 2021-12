Ascolti Tv 10 dicebre | Clerici domina con “The Voice Senior” Signorini e i vipponi vincono di notte Bene l’ultimo Crozza | risale Nuzzi

Leggi su tvzoom

(Di sabato 11 dicembre 2021). Si conferma The, cala il Gf Vip. ChiudeFratelli di. Stabili Iene,, Zoro Terza sfida degli, quella che poteva essere chiarificatrice, tra Antonellae Alfonsovenerdì 10 dicembre. Rai1 ha schierato Thee ha ha avuto 3,630 milioni di spettatori ed il 18,4% di share, vincendo pered in sovrapposizione. Canale 5 ha risposto ancora con Il Grande Fratello Vip, che ha conseguito 2,979 milioni di spettatori ed il 19,2%. On air, inoltre, ci sono stati i telefilm medical su Rai2 (The Good Doctor 4 e The Resident 3), il docufilm in prima visione Black Mafia su Rai3 e, quindi, Maurizio...