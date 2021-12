Artisti del Panettone, gran finale del contest a Palazzo Bovara (Di sabato 11 dicembre 2021) Happy Natale Happy Panettone ospita questa domenica la finale che decreterà il Maestro pasticcere 2021, la sfida condotta dallo chef Alessandro Borghese e da Giulia Salemi. Proseguono masterclasses, show cooking e degustazioni. In mostra l'arte della tavola delle feste. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18.30, contingentato con Green Pass rafforzato e registrazione per il tracciamento dei dati Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 dicembre 2021) Happy Natale Happyospita questa domenica lache decreterà il Maestro pasticcere 2021, la sfida condotta dallo chef Alessandro Borghese e da Giulia Salemi. Proseguono masterclasses, show cooking e degustazioni. In mostra l'arte della tavola delle feste. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18.30, contingentato con Green Pass rafforzato e registrazione per il tracciamento dei dati

Advertising

RaiUno : Tra poco, dalla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, i funerali di #LinaWertmuller. In diretta su Rai1… - tg2rai : Nella Chiesa degli artisti di Roma l'ultimo saluto a Lina Wertmuller, la grande regista scomparsa due giorni fa a… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Applausi e commozione per l'ultimo saluto a Lina Wertmuller. Nella Chiesa degli Artisti di Roma l'omaggio d… - aras96__ : RT @Martina11043191: Dimmi perché segui Artisti del panettone senza dirmelo: Giulia Salemi #Artistidelpanettone - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Lina Wertmuller in piazza del Popolo a Roma e il suo ingresso nella chies… -