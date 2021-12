Artisti del panettone, Giulia Salemi conduce i due speciali TV, da oggi su SKY e NOW: le anticipazioni (Di sabato 11 dicembre 2021) Sarà Giulia Salemi a condurre per la prima volta Artisti del panettone, in onda da oggi con due speciali TV su Sky Uno e NOW alle 18:00: ecco le anticipazioni. Con tempismo perfetto torna Artisti del panettone con due speciali TV (ciascuno formato da due episodi), condotti da Giulia Salemi, in onda da oggi su Sky Uno alle 18:00 e in streaming su NOW. Protagonisti saranno i migliori pasticceri d'Italia, riuniti per creare dolci inediti a partire, naturalmente, dal loro panettone artigianale. Gli episodi, in onda su SKY 11 e 18 dicembre alle 18:00, guideranno gli spettatori alla golosa scoperta di nuove straordinarie creazioni che i maestri pasticceri ... Leggi su movieplayer (Di sabato 11 dicembre 2021) Saràa condurre per la prima voltadel, in onda dacon dueTV su Sky Uno e NOW alle 18:00: ecco le. Con tempismo perfetto tornadelcon dueTV (ciascuno formato da due episodi), condotti da, in onda dasu Sky Uno alle 18:00 e in streaming su NOW. Protagonisti saranno i migliori pasticceri d'Italia, riuniti per creare dolci inediti a partire, naturalmente, dal loroartigianale. Gli episodi, in onda su SKY 11 e 18 dicembre alle 18:00, guideranno gli spettatori alla golosa scoperta di nuove straordinarie creazioni che i maestri pasticceri ...

