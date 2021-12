Arriva Brata | il nuovo pericoloso Malware che infetta i nostri dispositivi e mira ai nostri soldi

Leggi su computermagazine

(Di sabato 11 dicembre 2021) Purtroppo anche oggi dobbiamo riportarvi la notizia di un. Questovirus che sta circolando negli ultimi tempi, causando non poche vittime, si chiama, ed ha come obiettivo quello di svuotare i conti in banca del raggirato. Il, 11/12/2021 – Computermagazine.itLa truffa viene architettata con un copione che possiamo definire ormai standard, ovvero, partendo dal mandare un sms. Chiunque abbia un attimo di scaltrezza e capisca qualcosa del mondo informatico, riconosce subito il messaggio sospetto e che di conseguenza vi è in atto un tentativo di truffo, ma sfortunatamente non va sempre così in quanto gli smartphone sono in mano a svariate persone, che spesso e volentieri non ci capiscono nulla di tecnologia nonché di truffe ...