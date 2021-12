Archeologia, a Pompei tornano alla luce gli utensili dell’artigiano restauratore lasciati lì prima della fuga (Di sabato 11 dicembre 2021) Nuovi frammenti di vita tornano alla luce a Pompei. Un disco di pietra lavorato che formava la base per un piccolo mortaio e un vaso di bronzo o di rame, un’olla, sono emersi in questi giorni dal cantiere di messa in sicurezza dell’Insula Occidentalis di Pompei a testimoniare i lavori in corso nel giorno dell’eruzione nella Casa della Biblioteca per la riparazione dei danni di uno sciame sismico precedente al terribile cataclisma che nel 79 d. c. distrusse i paesi del Vesuviano. “Oggetti semplici ma raffinati – si legge sulla pagina facebook del Parco archeologico di Pompei – con ogni evidenza abbandonati dall’artigiano fuggito per l’eruzione accanto alla soglia di un ambiente. Il disco di pietra, perfettamente circolare e dalla ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 dicembre 2021) Nuovi frammenti di vita. Un disco di pietra lavorato che formava la base per un piccolo mortaio e un vaso di bronzo o di rame, un’olla, sono emersi in questi giorni dal cantiere di messa in sicurezza dell’Insula Occidentalis dia testimoniare i lavori in corso nel giorno dell’eruzione nella CasaBiblioteca per la riparazione dei danni di uno sciame sismico precedente al terribile cataclisma che nel 79 d. c. distrusse i paesi del Vesuviano. “Oggetti semplici ma raffinati – si legge sulla pagina facebook del Parco archeologico di– con ogni evidenza abbandonati dall’artigiano fuggito per l’eruzione accantosoglia di un ambiente. Il disco di pietra, perfettamente circolare e d...

