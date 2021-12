Aramu: “Una serata unica! Volevamo farlo dopo la sconfitta con il Verona” (Di sabato 11 dicembre 2021) Al termine del match tra Venezia e Juventus è intervenuto ai microfoni di DAZN Mattia Aramu. Il numero 10 è stato il protagonista assoluto della sfida, con un sinistro da fuori area ha trovato la rete del pari. Mattia Aramu gol Queste le parole di Aramu: “Abbiamo fatto un punto incredibile, abbiamo dimostrato chi siamo. Non è stata una settimana facile dopo il secondo tempo brutto fatto nel derby con il Verona. La soluzione da fuori area mi piace, ci provo spesso. Prima non ero così maturo, in questi anni sono cresciuto ho fatto un salto di qualità”. Leggi su rompipallone (Di sabato 11 dicembre 2021) Al termine del match tra Venezia e Juventus è intervenuto ai microfoni di DAZN Mattia. Il numero 10 è stato il protagonista assoluto della sfida, con un sinistro da fuori area ha trovato la rete del pari. Mattiagol Queste le parole di: “Abbiamo fatto un punto incredibile, abbiamo dimostrato chi siamo. Non è stata una settimana facileil secondo tempo brutto fatto nel derby con il. La soluzione da fuori area mi piace, ci provo spesso. Prima non ero così maturo, in questi anni sono cresciuto ho fatto un salto di qualità”.

