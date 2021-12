“Aprite sta ca**o di porta”: crisi isterica mai vista, Alex Belli sta dando di matto [VIDEO] (Di sabato 11 dicembre 2021) Esplode il caos nella casa del Grande Fratello Vip a causa di una inaspettata reazione dell’attore Alex Belli: regia costretta alla censura La furia di Alex Belli (screenshot)Attimi di panico nella casa del Grande Fratello Vip dopo la reazione di Alex Belli vittima di una vera e propria crisi isterica. A differenza di tutti i suoi compagni di avventura, il vippone è stato l’unico a non ricevere alcun messaggio di sostegno dall’esterno, sia dalla famiglia che dai suoi amici o dalla moglie Delia Duran. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Alex Belli senza parole, l’ultimo gesto di Soleil lo fa impazzire: “Sono ca**i tuoi” Questa situazione ha spinto l’uomo ad alzarsi dal divano e ad andare prima in giardino e poi ... Leggi su specialmag (Di sabato 11 dicembre 2021) Esplode il caos nella casa del Grande Fratello Vip a causa di una inaspettata reazione dell’attore: regia costretta alla censura La furia di(screenshot)Attimi di panico nella casa del Grande Fratello Vip dopo la reazione divittima di una vera e propria. A differenza di tutti i suoi compagni di avventura, il vippone è stato l’unico a non ricevere alcun messaggio di sostegno dall’esterno, sia dalla famiglia che dai suoi amici o dalla moglie Delia Duran. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>senza parole, l’ultimo gesto di Soleil lo fa impazzire: “Sono ca**i tuoi” Questa situazione ha spinto l’uomo ad alzarsi dal divano e ad andare prima in giardino e poi ...

IsaeChia : #GfVip 6, Alex Belli sclera di brutto e cerca di uscire dalla Casa: “Aprite sta ca*o di porta, fancu*lo, non mi fre… - shakethespears : RT @ioscioccataa: Alex sta facendo il pazzo perché vuole uscire e non gli aprono la porta rossa. E APRITE CAZZOOOO #gfvip - Feli36900035 : Ma fate uscire sto fallito ,aprite sta porta ,SQUALIFICATELO A CENTRO VETRINE #gfvip - wuauwua : RT @ioscioccataa: Alex sta facendo il pazzo perché vuole uscire e non gli aprono la porta rossa. E APRITE CAZZOOOO #gfvip - Patrizi22162899 : RT @crazylo91591062: @GrandeFratello apri sta cazzo di porta e fallo andare fuori che ci ha rotto il cazzo lo hai capito o no che le sue sc… -