Anticipazioni Domenica In del 12 Dicembre: puntata dedicata all’amore, ci sarà proprio lei (Di sabato 11 dicembre 2021) Anticipazioni della puntata di Domenica In del 12 Dicembre: l’appuntamento verrà dedicato completamente all’amore, ospiti impressionanti. Una nuova Domenica è pronto a fare capitolino nelle nostre vite. E una nuova puntata di Domenica In è pronta ad essere trasmessa nelle case di ciascuno di noi. Mancano ancora pochissimi giorni alle festività natalizie, eppure Mara Venier L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 11 dicembre 2021)delladiIn del 12: l’appuntamento verrà dedicato completamente, ospiti impressionanti. Una nuovaè pronto a fare capitolino nelle nostre vite. E una nuovadiIn è pronta ad essere trasmessa nelle case di ciascuno di noi. Mancano ancora pochissimi giorni alle festività natalizie, eppure Mara Venier L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

361_magazine : - teddybeatlesday : RT @heythereelena: ma quindi domenica vedremo la puntata e poche ore dopo usciranno le anticipazioni ma uno non si può fermare un attimo, p… - karmasticazzi : RT @dgCarmel81: #prelemi Pier è vivo è chiuso da stamattina in sala prove e ci fa sapere x chi lo chiedeva da giorni,che lui a domenica in… - dgCarmel81 : #prelemi Pier è vivo è chiuso da stamattina in sala prove e ci fa sapere x chi lo chiedeva da giorni,che lui a dome… - SerieTvserie : Domenica in con Mara Venier e la leggenda dell’amore eterno nella tredicesima puntata -