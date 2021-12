Annalisa, chi è il fidanzato Marian Richero: “È il mio porto sicuro” (Di sabato 11 dicembre 2021) Ai vertici delle classifiche estive con il singolo Movimento Lento insieme a Federico Rossi, Annalisa sta vivendo una nuova storia d’amore: il fidanzato è lo speaker Marian Richero. Stasera vedremo Nali tra gli ospiti della seconda puntata del prime time show di Claudio Baglioni “Uà, Uomo di Varie Età“, a partire dalle 21:30 su Canale 5. Annalisa , l’incontro con il fidanzato Marian Richero a Sanremo Chiusa la storica relazione con il producer David Simonetta, noto come d.whale, l’interprete ligure ha ritrovato la felicità al fianco del 34enne di origini bulgare Marian Richero. Nato a Pestera, il giovane ha avuto un’infanzia difficile nella quale ha trascorso l’infanzia in un’orfanotrofio a Sofia. Arriva in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Ai vertici delle classifiche estive con il singolo Movimento Lento insieme a Federico Rossi,sta vivendo una nuova storia d’amore: ilè lo speaker. Stasera vedremo Nali tra gli ospiti della seconda puntata del prime time show di Claudio Baglioni “Uà, Uomo di Varie Età“, a partire dalle 21:30 su Canale 5., l’incontro con ila Sanremo Chiusa la storica relazione con il producer David Simonetta, noto come d.whale, l’interprete ligure ha ritrovato la felicità al fianco del 34enne di origini bulgare. Nato a Pestera, il giovane ha avuto un’infanzia difficile nella quale ha trascorso l’infanzia in un’orfanotrofio a Sofia. Arriva in ...

